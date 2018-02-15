MEHMETÇİK, AFRİN'İN STRATEJİK KÖYÜNÜ TERÖRDEN TEMİZLEDİ
Son dakika! TSK ve ÖSO, stratejik öneme sahip Afrin'in Harab Summak köyünü PYD/PKK'dan kurtardı.
TSK ve ÖSO, Afrin'in Harab Summak köyünü PYD/PKK'dan kurtardı.
Kaynak: haberinburada
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