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Mehmetçik, Afrin'in stratejik köyünü terörden temizledi

MEHMETÇİK, AFRİN'İN STRATEJİK KÖYÜNÜ TERÖRDEN TEMİZLEDİ

Son dakika! TSK ve ÖSO, stratejik öneme sahip Afrin'in Harab Summak köyünü PYD/PKK'dan kurtardı.

Tarih : 15 Şubat 2018, 17:10
Puan Ver : Mehmetçik, Afrin'in Stratejik Köyünü Terörden Temizledi(5/10)1

TSK ve ÖSO, Afrin'in Harab Summak köyünü PYD/PKK'dan kurtardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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