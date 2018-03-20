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Mehmetçik, Afrin'e Giriş-Çıkışları Kapattı
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Mehmetçik, Afrin'e giriş-çıkışları kapattı

MEHMETÇİK, AFRİN'E GİRİŞ-ÇIKIŞLARI KAPATTI

Son dakika! Türk askeri, güvenlik gerekçesiyle Afrin kent merkezlerine giriş çıkışları kapattı.

Tarih : 20 Mart 2018, 12:10
Puan Ver : Mehmetçik, Afrin'e Giriş-Çıkışları Kapattı(8/10)4

Türk Silahlı Kuvvetleri, PYD/PKK terör örgütüne karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanmasının 3. gününde Afrin'de olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. Afrin'in tüm giriş ve çıkışları TSK askerleri tarafından tutuldu.

MAYIN ARAMA TARAMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Afrin'in güneydoğusunda özel timler tarafından bölgedeki mayın arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

SİVİLLERİN VE ÖSO'NUN AFRİN'E GİRİŞİ ENGELLENDİ

TSK, güvenlik nedeniyle evlerine geri dönmek isteyen sivillerin ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının Afrin'e girişini engelledi. Evlerine dönemeyen siviller, bölge yakınlarındaki köylere dönüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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