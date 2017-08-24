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MEHMETÇİĞİN TUZAĞINA DÜŞEN TERÖRİSTLERİN TAMAMI ÖLDÜRÜLDÜ


Mehmetçiğin Tuzağına Düşen Teröristlerin Tamamı Öldürüldü
Tarih : 24 Ağustos 2017, 08:40
Puan Ver : Mehmetçiğin Tuzağına Düşen Teröristlerin Tamamı Öldürüldü(7/10)3

Yüksekova'da konuşlu olan 7'nci Hudut Alay Komutanlığı, teröristlerin zaman zaman saldırı girişiminde bulunduğu 2 bin 522 metre rakımlı Dağlıca Ana Üs bölgesini korumak için, sınıra yakın bölgedeki dağlık alanda Oramar Tepe Üs Bölgesi oluşturdu. Ancak geçen yıl mart ayının 2'nci haftasında kar kalınlığı artınca, Oramar Tepe'yi boşaltan komutanlar, "Sazan" adını verdikleri planı devreye soktu. Mevzilere, kamuflajlı ve kar başlıklı cansız manken yerleştirilerek, Türk bayrağı dikildi.

CANSIZ MANKENLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞLERDİ

Bir süre sonra, Dağlıca'ya sınır olan Kuzey Irak'taki Gare Dağı kampında bulunan kalabalık bir grup terörist, sisten faydalanıp karda kendilerini gizlemek için beyaz kıyafetler de giyerek bölgeye sızdı. Yüksekova'nın en güneyindeki Dağlıca Ana Üs Bölgesi'ni ele geçirmek için önce Oramar Tepe'yi ele geçirmeyi planlayan teröristler, mankenlerin bulunduğu o mevzileri yoğun ateşe tuttu. Ardından, aralarında kadınların da bulunduğu PKK'lı teröristler, telsizle bağlantı kurdukları Kandil'deki örgüt yöneticilerine, "Oramar'da mevzileri ele geçirdik" dedi. PKK'ya yakın internet siteleri ve televizyon kanalları da haberi "Son dakika" olarak duyurdu. Bir süre sonra mevzideki askerlerin cansız manken olduğunu fark eden teröristler, bu kez mevzilere çıkıp cansız mankenlerle fotoğraf çektirdi. Bu sırada bölgeye gönderilen taarruz helikopterleri mevzileri yoğun ateş altına alarak, teröristlerin çoğunu öldürdü. Bazı teröristler ise silahlarını bırakıp, kaçtı.

"BİZİ DÜNYAYA REZİL ETTİNİZ" CEZASI

Olaydan bir süre sonra Yüksekova'da teslim olan bazı teröristler verdikleri ifadede, Murat Karayılan'ın, Mehmetçiğin hazırladığı "Sazan" tuzağına düşen ve ardından Kandil'e kaçan teröristlere, "Askerin oyununa geldiniz. Bizi dünyaya rezil ettiniz" diyerek hücre cezası verdiğini anlattı. Teröristlerin düştüğü tuzak, kendi aralarında yaptıkları telsiz görüşmelerine de yansımıştı. "'Vuruyorum vuruyorum bunlara bir şey olmuyor" diyen PKK'lıya diğer teröristin yanıtı ise "Nasıl olmuyor? Bunlar şerbetli midir ki" olmuştu.

İşte o teröristler:

1- Rohat Nurhak kod adlı Mehmet Şiş 29.05.2017-Tunceli2- Amara Dijin kod adlı Emine Aydemir 5.10.2016-Van3- Amed Çektar kod adlı Seyfettin Oynak 17.10.2016 -Siirt4- Amed Şaho kod adlı Kamil Ümitvar 12.11.2016-Şırnak5- Andok Van kod adlı Vefa Alma 14.05.2016-Şırnak6- Andok Özgür kod adlı Eser Tekin 7.06.2016-Diyarbakır7- Aweras Colomet kod adlı Kadir Bircan 20.05.2016- Bingöl8- Bager Tatvan kod adlı Serhat Orak 11.10.2016 - Bitlis9- Baz Mordem kod adlı Metin Sipal 5.04.2016- Batman10- Boran Gevda kod adlı Agit Bor 12.11.2016 - Şırnak11- Canser Metini kod adlı İdris Hasan 2.05.2016- Diyarbakır12- Cembeli Hakaryan kod adlı Devlet Alan 2.09.2016-Mardin13- Cuma Tendürek kod adlı Cuma Akbulut 10.06.2016-Mardin14- Dünya Cudi kod adlı Fatma Kurhan 24.02.2017- Bitlis15-Bitan Tekoşin kod adlı Gülistan Akkan 13.03.2017- Hakkâri Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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