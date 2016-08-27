

Takviyenin hem ÖSO'nun planladığı hareketa destek hem de PYD'den gelebilecek karşı saldırıya daha etkin cevap verebilmek için yapıldığı değerlendirildi. Askeri kaynaklar ayrıca PYD'nin Cerablus'a doğru hareket ettiğinin tespit edilmesi halinde askere “Derhal vurun” emrinin geçerli olduğunu söylediler.







TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye sınırını IŞİD'den temizlemek için Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) destek verdiği ‘Fırat Kalkanı' harekâtı devam ederken askeri kaynaklar dün Cerablus'ta durumun genelde sakin olduğunu, arama-kurtarma ve mayınlı bölgeleri temizleme çalışmalarının devam ettiğini söylediler. Sınırdaki topçu birliklerinin kimi zaman hedefleri vurduğu, kimi zaman da “perdeleme atışı” yaptığı belirtildi.