MEHMET TOPAL İSYAN ETTİ: ARTIK ORTA SAHADA OYNAMAK İSTİYORUM
Fenerbahçe'de ve Milli Takım'da stoperde oynatılan Mehmet Topal, Aykut Kocaman'a "Hocam, stoperde oynamak istemiyorum. O bölgede gerçek performansımı gösteremiyorum" dedi.
A Milli Takım'ın başarısız tamamlanan 2018 Rusya elemeleri, bazı futbolcular üzerinde negatif etki yarattı.
YAŞANANLARDAN DOLAYI İSYAN ETTİ
Bunların başında Fenerbahçeli Mehmet Topal geliyor. 3-0'lık İzlanda yenilgisi sonrası hakarete varan eleştiriler alan tecrübeli futbolcu kelimenin tam anlamıyla yıkıldı. Sarı-lacivertlilere, büyük hayal kırıklığı ile dönen Topal'ın Teknik Direktör Aykut Kocaman ile bir görüşme yaptığı ve yaşananlar nedeniyle isyan ettiği öğrenildi.
ORTA SAHADA OYNAMAK İSTİYOR
Mehmet Topal, özellikle milli takımda defansın göbeğinde görev verilmesinden yakındığı bu konuşmada, "Hocam, stoperde oynamak istemiyorum. O bölgede gerçek performansımı gösteremiyorum" dedi.
Topal şu ifadeleri kullandı:
"GERÇEK YERİM ORTA SAHA"
"Milli görev kutsaldır. Nerede şans verilirse oynamak şereftir ancak o bölgede sürekli hata yapıyorum. Daha sonra da yıpratılıyorum. Benim gerçek yerim orta saha, sadece ön liberoda forma giymek istiyorum."
VARDAR MAÇINDA STOPERDEYDİ
Kariyerinin neredeyse tamamını orta sahada geçiren Mehmet Topal, A Milli Takım'da Fatih Terim'le birlikte stoperde oynamaya başlamıştı. Topal, Dünya Kupası elemesinde ilk 11'de çıktığı 9 maçın sekizinde stoperde oynamış,özellikle toplamda 7 gol yenilerek kaybedilen Ukrayna ve iki İzlanda maçlarında çok eleştirilmişti. Aykut Kocaman, Mehmet Topal'ı deplasmanda 2-0 mağlubiyetle biten Vardar maçında da defansın ortasında kullanmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cenazesini Kadınlar Omuzladı! Liseli Helin'in Takamayacağı Duvağı Tabutunun Üzerinde
- Büyükerşen'den Çevreyi Kirletenlere 'çekirdek Çitleyen Eşek'le Gönderme
- Başbakan Yıldırım: Sınırımızda Terör Devletine İzin Vermeyeceğiz
- Katili Ateş Açıyorken Helin Gözlerini Kapatıp Yapma Diye Haykırmış
- Hakkari'de Kaçakları Taşıyan Kamyonet Şarampole Devrildi: 65 Yaralı
EKONOMİ HABERLERİ
- Dünyayı Gezmek İsteyen Çift, Boş Arazide Katamaran Yapıyor
- Sgk, Grip Aşısı Yılda Bir Kez Ödenir İfadesine Açıklık Getirdi
- Tezgahların Yanına Yaklaşamayanları Sevindirecek Haber Geldi
- Vize Krizinden Sonra Gelen İlk Amerikalı Turist Kafilesi, Türkiye'ye Giriş Yaptı
- Kamu Ve Özel Sektör İçin 219 Bin Yeni Personel Alınacak
SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Aklımız, Yeteneğimiz, Fiziğimiz Yetmedi
- Beşiktaş 10 Kişi Kaldığı Maçta Gençlerbirliği'ne 2-1 Mağlup Oldu
- Gençlerbirliği-Beşiktaş Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
- Caner Erkin Ve Anderson Talisca Maç Öncesi El Ele Tribünleri Selamladı
- Beşiktaş Maçında Gürültüden Sakatlanan Werner, Dortmund Deplasmanına Götürülmeyecek
DÜNYA HABERLERİ
- Cep Telefonları İle Beyin Kanseri Arasında Bir İlişki Yok
- Dünyanın En Ulaşılamaz Adası St Helena'ya Uçuşlar Başladı
- Doğum İçin Hastaneye Yatmıştı, Artık Elleri Ve Bacakları Yok
- Nostradamus'un 2018'e Ait Olduğu Düşünülen Kehanetleri İçinizi Karartacak
- Amerika Ve Rusya Yine Karşı Karşıya! Bu Kez Başrolde Pikaçu Var
Bu Haberle İlgili Yorumlar