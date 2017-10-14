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Mehmet Topal İsyan Etti: Artık Orta Sahada Oynamak İstiyorum

MEHMET TOPAL İSYAN ETTİ: ARTIK ORTA SAHADA OYNAMAK İSTİYORUM

Fenerbahçe'de ve Milli Takım'da stoperde oynatılan Mehmet Topal, Aykut Kocaman'a "Hocam, stoperde oynamak istemiyorum. O bölgede gerçek performansımı gösteremiyorum" dedi.

Tarih : 14 Ekim 2017, 14:10
Puan Ver : Mehmet Topal İsyan Etti: Artık Orta Sahada Oynamak İstiyorum(6/10)2

A Milli Takım'ın başarısız tamamlanan 2018 Rusya elemeleri, bazı futbolcular üzerinde negatif etki yarattı.

YAŞANANLARDAN DOLAYI İSYAN ETTİ

Bunların başında Fenerbahçeli Mehmet Topal geliyor. 3-0'lık İzlanda yenilgisi sonrası hakarete varan eleştiriler alan tecrübeli futbolcu kelimenin tam anlamıyla yıkıldı. Sarı-lacivertlilere, büyük hayal kırıklığı ile dönen Topal'ın Teknik Direktör Aykut Kocaman ile bir görüşme yaptığı ve yaşananlar nedeniyle isyan ettiği öğrenildi.

ORTA SAHADA OYNAMAK İSTİYOR

Mehmet Topal, özellikle milli takımda defansın göbeğinde görev verilmesinden yakındığı bu konuşmada, "Hocam, stoperde oynamak istemiyorum. O bölgede gerçek performansımı gösteremiyorum" dedi.

Topal şu ifadeleri kullandı:

"GERÇEK YERİM ORTA SAHA"

"Milli görev kutsaldır. Nerede şans verilirse oynamak şereftir ancak o bölgede sürekli hata yapıyorum. Daha sonra da yıpratılıyorum. Benim gerçek yerim orta saha, sadece ön liberoda forma giymek istiyorum."

VARDAR MAÇINDA STOPERDEYDİ

Kariyerinin neredeyse tamamını orta sahada geçiren Mehmet Topal, A Milli Takım'da Fatih Terim'le birlikte stoperde oynamaya başlamıştı. Topal, Dünya Kupası elemesinde ilk 11'de çıktığı 9 maçın sekizinde stoperde oynamış,özellikle toplamda 7 gol yenilerek kaybedilen Ukrayna ve iki İzlanda maçlarında çok eleştirilmişti. Aykut Kocaman, Mehmet Topal'ı deplasmanda 2-0 mağlubiyetle biten Vardar maçında da defansın ortasında kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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