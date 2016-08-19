Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşlarının tutumuyla ilgili olarak, "İnşallah Türkiye'ye haksızlık olmaz, kredi notu düşürülmez. Çünkü güneş balçıkla sıvanmaz" dedi



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarına Türkiye'yi anlatmaya devam edeceklerini belirterek, "İnşallah Türkiye'ye haksızlık olmaz, kredi notu düşürülmez. Biz Türkiye'nin temellerini iyileştirelim, demokrasiyi geliştirmeye, Türkiye'yi büyütmeye devam edelim, eninde sonunda bizim notumuz artar. Çünkü güneş balçıkla sıvanmaz." dedi.



Şimşek, TRT Haber'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Türkiye'nin şu andaki en büyük dar boğazının tasarruf açığı, cari açık olduğunu ifade eden Şimşek, önümüzdeki dönemde dışarıdan sağlanan kaynakla yatırım yapmanın sürdürülebilir olmadığını, bu nedenle tasarrufların artırılması gerektiğini vurguladı.