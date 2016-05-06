

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten ekonomiye ilişkin yeni açıklamalar geldi.







Şimşek Türkiye'de borç sorunu olacaksa şirket borçları üzerinden olacağı uyarısında bulundu.







“Türkiye ve dünya için çok temel sorunlar var, biz geçici bir bahar havası yaşıyoruz, buna aldanmamak lazım. Aslolan yapısal reformları yapmamızdır. Orta vadeli büyüme hedeflerini tutturmamız için mutlaka yapısal reformları güçlü şekilde uygulamalıyız. Yüzde 5'lik büyümeyi bugünkü çabayla yakalayamayız. Ancak reform sürecini hızlandırarak bunu başarabiliriz” diyen Şimşek, bölgede jeopolitik gerginlikler olduğunu ve, gerginliklerin artması durumunda büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini söyledi.