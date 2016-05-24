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mehmet şimşek'in yerine ‘damat' albayrak

MEHMET ŞİMŞEK'İN YERİNE ‘DAMAT' ALBAYRAK

Hürriyet'in AKP iktidarından doğru haber alan yazarı Abdülkadir Selvi, katıldığı canlı yayında, Binali Yıldırım'ın başkanlığında toplanacak yeni Bakanlar Kurulu için merak edilenlerle ilgili açıklamalar yaptı.

Tarih : 24 Mayıs 2016, 09:25
Puan Ver : Mehmet Şimşek'in Yerine ‘Damat' Albayrak(10/10)11


Abdülkadir Selvi, AKP Genel Başkanlığına seçilen Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacağı kabine listesinde Nurettin Canikli ve Nihat Zeybekçi gibi isimlerin yer alacağını ifade etti.



Selvi ayrıca, Başbakan Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Mehmet Şimşek'in yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın getirileceğini iddia etti.








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