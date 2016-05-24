MEHMET ŞİMŞEK'İN YERİNE ‘DAMAT' ALBAYRAK
Hürriyet'in AKP iktidarından doğru haber alan yazarı Abdülkadir Selvi, katıldığı canlı yayında, Binali Yıldırım'ın başkanlığında toplanacak yeni Bakanlar Kurulu için merak edilenlerle ilgili açıklamalar yaptı.
Abdülkadir Selvi, AKP Genel Başkanlığına seçilen Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacağı kabine listesinde Nurettin Canikli ve Nihat Zeybekçi gibi isimlerin yer alacağını ifade etti.
Selvi ayrıca, Başbakan Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Mehmet Şimşek'in yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın getirileceğini iddia etti.
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