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mehmet şimşek'in görev alanı daraltıldı

MEHMET ŞİMŞEK'İN GÖREV ALANI DARALTILDI

Ekonomiyle ilgili üst kurullar ve dış ticareti finanse eden EXİMBANK Şimşek'in yetki alanından çıkartılarak Canikli ve Zeybekci'ye paylaştırıldı.

Tarih : 26 Mayıs 2016, 10:30
Puan Ver : Mehmet Şimşek'in Görev Alanı Daraltıldı(5/10)7


Yeni hükümete girip girmeyeceği son ana kadar belli olmayan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in 64. hükümette sahip olduğu yetkilerin bir kısmı 65. hükümette dağıtıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Bakanlar Kurulu'nun ardından ekonomiyle ilgili başbakan yardımcılarının da görev dağılımı belli oldu.



64. hükümette ekonomiyle ilgili tüm kurumlar ve üst kurullardan sorumlu olan Şimşek'in görev alanı daraltıldı. Şimşek eskiden olduğu gibi Hazine Müsteşarlığı'ndan Sorumlu Başbakan Yardımcısı sıfatıyla ekonominin dümenindeki bakan olmaya devam edecek. Yine önceki hükümette olduğu gibi Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası ve Kalkınma Bankası'ndan da sorumlu olacak.



Daha önce Şimşek'in sorumluluğunda bulunan Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Tasarruf Mevduatı sigorta Fonu Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'ye devredildi. Canikli ayrıca eski Başbakan Yardımcısı Elvan'ın sorumluluğundaki yatırım ortamının iyileştirilmesi, yatırımların ve reformların koordinasyonu ile TBMM ile ilişkileri de yürütecek.



Şimşek'in sorumluluğundaki Eximbank da Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye devredildi. Böylece ekonomiyle ilgili üst kurullar ve dış ticareti finanse eden EXİMBANK Şimşek'in yetki alanından çıkartılarak Canikli ve Zeybekci'ye paylaştırıldı.








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