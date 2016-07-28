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MEHMET ŞİMŞEK : RUS UÇAĞI PİLOTLARIN KENDİ KARARLARIYLA VURULDU


MEHMET ŞİMŞEK : RUS UÇAĞI PİLOTLARIN KENDİ KARARLARIYLA VURULDU
Tarih : 28 Temmuz 2016, 10:58
Puan Ver : Mehmet Şimşek : Rus Uçağı Pilotların Kendi Kararlarıyla Vuruldu(5.5/10)8


Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Rus uçağının düşürülmesi ile ilgili pilotların kendilerinin karar aldıklarını söyleyerek Davutoğlu'nun, "Uçak, hava kuvvetlerimiz tarafından düşürülmüştür, ne yapacağımızın emri TSK'ya bizzat benim tarafımdan verilmiştir" açıklamalarını yalanlamış oldu.



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 24 Kasım'da düşürülen Rus uçağı ile ilgili "24 Kasım'da Rus uçağını düşüren pilotlar, kararı kendileri aldı.

Bu pilotların darbe girişimi sırasında bombardımanlara katıldığı bilgisi elimizde mevcut” diye konuştu. Şimşek, "Suriye uçakları, Türk uçaklarını düşürdüğü için angajman kurallarını değiştirdik. Yeni kurallara göre, bir uçağı vurup vurmama kararı pilotlara bırakıldı” dedi.



Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, savaş uçağının düşürülmesine ilişkin "Tüm uyarılarımıza rağmen dikkate almayan uçak, hava kuvvetlerimiz tarafından düşürülmüştür. Yaptığımız toplantılarda ne yapacağımızın emri bizzat TSK'ya benim tarafımdan verilmiştir” açıklamasında bulunmuştu.



Sputnik'te yer alan habere göre Şimşek, Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ile Moskova'da yaptığı görüşmeler sırasında 24 Kasım'da düşürülen Rus Su-24 uçağı için tazminat ödenmesi konusunun gündeme gelmediğini söyledi.








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