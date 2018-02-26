Kosova'nın Strazburg Başkonsolosluğuna Saldırı Düzenlendi
Altın, Yükselişe Devam Ediyor! İşte Çeyrekte Son Durum
Uygur Kardeşlerle Tanımıştık! Cezayirlilerin Kahramanlık Öyküsü: Abdülkadir
Sofra/Compass Group Türkiye, 6 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak
Papua Yeni Gine'deki 7,5'lik Deprem, Dağları Yerinden Oynattı
Zorlu Holding İle Çinli Gsr Capital, Otomobil Bataryası Üretecek
Kafe Sahipleri Belediyenin 'tente' Kararını Protesto Etti
31 Yaşındaki Boksör, Kazandığı Maçtan Sonra Hayatını Kaybetti
Mersinli Bitcoin Yatırımcısının, 500 Bin Tl'lik Bitcoin'leri İstanbul'dan Çalındı
Ferrari 488 Pista Gün Yüzüne Ne Zaman Çıkıyor ?
Ikyb'nin Yurt Dışı Uçuş Yasağı 3 Ay Daha Uzatıldı
Trabzonspor'un Borcu 11 Yılda 20 Kat Arttı
Ptt'de Yeni Hizmet! Artık Barkod Okutulup Kargo Alınabilecek
Gıda Fiyatlarını Düşürmek İçin 30 Aşamalı Plan Geliyor
Kadıköy'de 4 Minibüsçü, Motosikletli Çifti Yerde Tekmeleyerek Feci Şeklide Dövdü
Boko Haram'ın Kaçırdığı 110 Kız Öğrenci Aranıyor
Afrin Operasyonunun 38. Gününde Tsk Duyurdu: 2001 Terörist Öldürüldü
Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisinin Bilet Fiyatları Belli Oldu
Polisin Kurtardığı 14 Yaşındaki Çocuk Gelinin Annesi De Küçük Yaşta Evlenmiş
Dolce & Gabbana, Çantalarını Mankenlerle Değil, Drone'lerle Tanıttı

Mehmet Şimşek: KOBİ'ler, Alacaklarını Tahsil Edememe Riskine Karşı Korunacak

MEHMET ŞİMŞEK: KOBİ'LER, ALACAKLARINI TAHSİL EDEMEME RİSKİNE KARŞI KORUNACAK

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek, hükümetin Kredi Garanti Fonu desteğinin ardından, KOBİ'leri alacaklarını tahsil edememe riskine karşı korumak için çalışma başlattıklarını belirtti.

Tarih : 26 Şubat 2018, 14:00
Puan Ver : Mehmet Şimşek: Kobi'ler, Alacaklarını Tahsil Edememe Riskine Karşı Korunacak(9/10)5

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, hükümetin Kredi Garanti Fonu (KGF) desteğinin ardından, KOBİ'leri alacaklarını tahsil edememe riskine karşı korumak için çalışma başlattıklarını belirterek, "Bu kapsamda Hazine olarak, KOBİ'ler için bankacılık sisteminde teminat olarak kullanılabilecek ve krediye ulaşmayı kolaylaştıracak alacak sigortasını yaygınlaştıracağız" dedi.

"20 BİN LİRALIK ZARARI TAHSİL EDEMEDİĞİNDE BÜYÜK ZARARLA KARŞILAŞIYOR"

Şimşek, "Örneğin ortalama cirosu 10 milyon lira olan yüzde 5 kar marjı ile satış yapan bir KOBİ'nin, 20 bin lira tutarında bir faturayı tahsil edemediğinde, zararını kurtarmak için 400 bin liralık satış yapması gerekmektedir. Ya da aynı KOBİ için en büyük müşteri riskinin 1 milyon lira olduğunu varsayarsak, bu tek müşterinin borcunu ödememesi bile KOBİ'nin bir yıl içerisinde elde etmeyi umduğu kardan çok daha büyük zararla karşılaşmasına neden olabilmektedir" dedi.

"DÜNYADA TİCARİ ALACAK SİGORTASI DEVLET KURUMLARI TARAFINDAN SUNULUYOR"

Alacak sigortasının küresel ekonomiye sunduğu katma değerin giderek anlaşıldığını dile getiren Şimşek, dünyada ticari alacak sigortasının devlet kurumları ve özel sigorta şirketleri aracılığıyla sunulduğunu söyledi.

Devlet kurumlarının daha çok ihracatı teşvik etmek üzere uzun vadeli yatırım ürünleri ya da emtia ihracatından doğan ticari alacaklara yönelik teminat sağladığını anlatan Şimşek, Türkiye'de bu konuda Türk Eximbank'ın örnek gösterilebileceğini kaydetti.

"TÜRKİYE'DE 3 ŞİRKET FAALİYET GÖSTERİYOR"

Şimşek, özel sigorta şirketlerinin ise hem uluslararası hem yerel ticaretten doğan ve daha ziyade kısa vadeli (180 güne kadar) alacaklara yönelik teminat, tahsilat ve tazminat hizmeti verdiğini belirterek, Türkiye'de bu kapsamda 3 şirketin faaliyet gösterdiğini belirtti.

Genel olarak bakıldığında 100 yılı aşkın süredir dünyada uygulanan alacak sigortasının kıta Avrupası ülkelerindeki uygulamalarının Türkiye'ye kıyasla daha ileri seviyede olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Gelişmiş ülkelerdeki alacak sigortasının sağladığı toplam teminat tutarının gayri safi hasılaya oranı yüzde 10 ile yüzde 15 arasında değişirken, ülkemizde ise bu oran yüzde 2 civarındadır." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Mehmet  Şimşek  Kobi  Ler  Alacaklarını  Tahsil  Edememe  Riskine  Karşı  Korunacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER