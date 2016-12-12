

Başbakan Yardımcısı Şimşek, 2016 yılı üçüncü çeyrek GSYH büyümesine ilişkin açıklama yaptı. TÜİK'in ulusal hesaplar göstergelerinin hesaplanmasında, Avrupa Birliği'yle uyum kapsamında Avrupa Muhasebe Sistemi 2010'a geçmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirten Şimşek, bu sistemin 2014'ten itibaren bütün Avrupa Birliği ülkelerinde kullanıldığını ve milli gelirdeki revizyonun uluslararası normlara uygun olduğunu ifade etti.







"HAİN DARBE GİRİŞİMİ VE TERÖR OLAYLARI BÜYÜMEYİ BASKILAMIŞTIR"







2016 yılı üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 oranında daraldığını, böylece yılın ilk dokuz ayında büyümenin yüzde 2,2 olarak gerçekleştiğini ifade eden Şimşek, şöyle açıkladı:







"Yurtiçinde yaşanan gelişmelerin yanı sıra küresel ve bölgesel konjonktürün bozulduğu bir dönemden geçiyoruz. Küresel ticarette zayıflama, gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarında azalma ve jeopolitik gerginlikler üçüncü çeyrekte büyüme üzerinde etkili olmuştur.







Üçüncü çeyrekte; hain darbe girişimi ve terör olayları büyümeyi baskılamıştır. Bu gelişmeler sonucunda turizm gelirleri daralmıştır. Ayrıca elverişsiz hava koşulları tarımsal üretimi sınırlamıştır. Kamu tüketiminin güçlü desteğine rağmen; yurtiçi ve küresel piyasalarda yaşanan söz konusu gelişmeler kaynaklı yurtiçi talep ve ihracat daralmıştır."







"GEREKLİ TEDBİRLERİ ALACAĞIZ VE REFORM UYGULAMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"







Başbakan Yardımcısı Şimşek, daralmanın etkisiyle üçüncü çeyrekte istihdam artış hızının sınırlı ölçüde yavaşladığını ancak Türkiye'nin büyümesinin istihdam yaratma gücünün halen devam ettiğini belirtti. Ekonomide son bir yılda 323 bin kişiye ve küresel krizden sonra da 6,9 milyon kişiye ilave istihdam sağlandığını vurgulayan Şimşek, ekonomide yaşanan bu daralmanın geçici olması gereken tüm tedbirleri aldıklarını ve alacaklarını ifade etti.







Türkiye ekonomisinin son yıllarda pek çok şoka karşı dayanıklılığını ispatladığının altını çizen Şimşek, "Sağlam kamu maliyesi ve sağlıklı bankacılık sektörü ile birlikte uygulanmakta olan yapısal reformlar ülkemizi söz konusu şoklara karşı daha dirençli kılmaktadır. Önümüzdeki dönemde de ekonomimizi her alanda ileriye taşıyacak gerekli tedbirleri alacağız ve reform uygulamalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.







kaynak:sabah