Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, yeni Hükümet Sözcüsü olarak atanan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ bir basın toplantısı düzenledi.

EKONOMİNİN PATRONU ŞİMŞEK

Toplantıda Başbakan Yardımcıları'nın görev dağılımlarını açıklayan Bozdağ, Mehmet Şimşek'in "Ekomoninin koordinasyonundan ve bankalardan sorumlu" olduğunu söyledi.

Böylece Mehmet Şimşek, Nurettin Canikli ile uzun süre birlikte yürüttüğü ekonomik işlerin tek patronu oldu.

DİĞER KURUMLAR KİME BAĞLI OLACAK

Ancak Bozdağ açıklamasında BDDK, TMSF gibi kurumların kime bağlı olduğunu açıklamadı. Bu kurumların da Şimşek'e bağlı olup olmayacağı yönündeki soruya Bozdağ "Ekonomi sayın Şimşek'in koordinasyonunda olacak. Bütün detaylarla ilgili bir şey söylemiyorum. Sadece ekonominin sayın Şimşek'in koordinasyonunda olacağını söyleyebilirim" dedi.

5 KURUM DOĞRUDAN BAŞBAKAN'A BAĞLI

Buna göre, MGK, MİT, TOKİ, TMSF ve Türkiye Varlık Fonu Başbakanımıza bağlı olarak çalışacak.

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ'IN GÖREVLERİ

Hükümet sözcülüğü, TBMM, Danıştay ile ilişkiler, Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT, Anadolu Ajansı ile ilgili konular Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ tarafından idare edilecek.

BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ŞİMŞEK'İN GÖREVLERİ

Ekonomi Koordinasyonu ve Bankalar Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından idare edilecek.

BAŞBAKAN YARDIMCISI FİKRİ IŞIK'IN GÖREVLERİ

MGK kararlarının takibi reformların ve yatırımların koordinasyonu Başbakan Yardımcısı Fikri Işık tarafından yerine getirilecek. RTÜK, Atatürk Dil ve Tarih Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu da Fikri Işık'a bağlı olarak faaliyetlerini sürdürecek.

BAŞBAKAN YARDIMCISI RECEP AKDAĞ'IN GÖREVLERİ

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kıbrıs İşleri Koordinasyonu, Yatırım Ortamının iyileştirilmesi ayrıca AFAD ve Yatırım Ajansı ile ilgili çalışmaları yürütecek.

BAŞBAKAN YARDIMCISI HAKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN GÖREVLERİ

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Medeniyetler İttifakı Projesi, Yüzüncü Yıl Anmaları ile ilgili hazırlıklar, konular üzerinde çalışacak ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı Çavuşoğlu tarafından yönetilecek.

Kaynak: haberinburada