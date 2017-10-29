MEHMET ÖZDİLEK'İN İLK MAÇINDA ATİKER KONYASPOR, OSMANLISPOR'U 1-0 YENDİ
Takımın başına Mehmet Özdilek'i getiren Atiker Konyaspor, evinde Osmanlıspor'u 1-0 yenerek rahat nefes aldı.
Süper Lig'in 10. haftasında, ligin son iki sırasını paylaşan, Atiker Konyaspor ile Osmanlıspor karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi, hafta içi takımın başına Mehmet Özdilek'i getiren ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve altın değerinde 3 puanını sahibi oldu.
Maçtaki tek gol 69'uncu dakikada Milosevic'den geldi.
Bu sonuçla, Atiker Konyaspor puanını 10 yaptı. Osmanlıspor ise 7 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
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