MEHMET ÖZDİLEK, MİLLİ TAKIM'DA FATİH TERİM'İN YARDIMCISI OLDU
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mehmet Özdilek, yapılan görüşmelerden sonra Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in yardımcısı oldu.
Beşiktaş'ın milli futbolcusu, A Milli Takım'ın eski antrenörü Mehmet Özdilek, yeniden Ay-yıldızlı sayfayı açtı.
Bir süre önce Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile bir araya gelen Şifo Mehmet, her konuda anlaştı ve Terim'in birinci yardımcılığına getirildi.
"BUNDAN SONRA İKİ HEDEFİM VAR"
Yarın ya da salı günü Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Ali Dürüst ile beraber sözleşme imzalayacak olan Özdilek, Doğan Haber Ajansı'na , "Allah bana bu görevi ikinci defa vermeyi nasip etti. 2006'da yaşanan kötü olayları aklıma dahi getirmek istemiyorum ama tamamen silip yeni bir sayfa açacağımdan eminim. Bundan sonra iki ana hedeflerimden bir tanesi Ay-yıldızlı formaya uzun süre hizmet etmek, ya da nice başarılar yaşadığım Beşiktaş'ta hoca olmak" dedi.
Kaynak: haberinburada
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