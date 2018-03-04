MEHMET ÖZDİLEK DÖNEMİ KAPANDI
Konyaspor- Mehmet Özdilek birlikteliği son buldu. Konyaspor'un evinde Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 kaybettiği maç sonrası Mehmet Özdilek'in bileti kesildi.
Devre arasında Samuel Eto'o ve Adis Jahoviç'i kadrosun katıp, Beşiktaş'tan Orkan Çınar'ı kiralayan Konyaspor, Süper Lig'de evinde oynadığı son 5 maçı da kazanamamıştı.
Konyaspor, 21 puanla 16. sırada yer alıyor.
Kaynak: haberinburada
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