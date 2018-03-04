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MEHMET ÖZDİLEK DÖNEMİ KAPANDI


Mehmet Özdilek dönemi kapandı
Tarih : 04 Mart 2018, 22:00
Puan Ver : Mehmet Özdilek Dönemi Kapandı(8/10)4

Konyaspor- Mehmet Özdilek birlikteliği son buldu. Konyaspor'un evinde Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 kaybettiği maç sonrası Mehmet Özdilek'in bileti kesildi.

Devre arasında Samuel Eto'o ve Adis Jahoviç'i kadrosun katıp, Beşiktaş'tan Orkan Çınar'ı kiralayan Konyaspor, Süper Lig'de evinde oynadığı son 5 maçı da kazanamamıştı.

Konyaspor, 21 puanla 16. sırada yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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