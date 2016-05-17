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mehmet nane, pegasus'un hedeflerini anlattı

MEHMET NANE, PEGASUS'UN HEDEFLERİNİ ANLATTI

Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane, yolcu sayısını yüzde 18.6 arttıran Pegasus'un yeni hedeflerini anlattı.

Tarih : 17 Mayıs 2016, 10:15
Puan Ver : Mehmet Nane, Pegasus'un Hedeflerini Anlattı(8/10)7


Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane, 2016'ın ilk 3 ayında bir önceki yıla göre satış gelirlerini yüzde 19, yolcu sayısını da yüzde 18.6 arttıran Pegasus'un yeni hedeflerini anlattı. Nane, Pegasus'un yalnızca bir havayolu şirketi değil, “Yeni Nesil Seyahat” markası olacağını açıkladı.



Hürriyet'ten Elif Ergu'nun haberine göre, Şubat ayında Sabancı Holding bünyesindeki CarrefourSA Genel Müdürlüğü'nden ayrılarak Esas Holding bünyesindeki Pegasus Hava Yolları Genel Müdürlüğü'ne geçen Mehmet Nane, Pegasus'un hedeflerini anlattı. Kısa süre içinde havacılık sektörüne hakim olmak için eğitimler aldığını söyleyen Nane, Pegasus'u 3 kelimeyle “Pegasus eşittir özgürlük” diyerek özetliyor. Sivil havacılık alanında yaşanan değişimi en iyi değerlendiren şirketin Pegasus olduğunu söyleyen Nane, “Havacılık sektöründe Pegasus öncesi standart ve fiks bir hayat sürülürken yolcular kullanmadıkları hizmetlere para ödememeye başladılar. Tercih etmek en büyük özgürlüktür, biz de bunun devamını getireceğiz” dedi.








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