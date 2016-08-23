MEHMET HABERAL'A BÜYÜK ONUR: 105 ÜLKENİN OYLARIYLA SEÇİLDİ
Yaptığı böbrek ve karaciğer nakilleriyle uluslararası tıp dünyasının tanınan ismi Genel Cerrah Prof. Dr. Mehmet Haberal, 105 ülkenin uzmanlarının oylarıyla Dünya Organ Nakli Derneği başkanlığına seçildi.
Bundan 41 yıl önce, 1975'te Türkiye'de ilk kez canlı vericiden böbrek, 1978'de de yine ilk kez kadavradan böbrek naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Haberal, 105 ülkeden, 6 bin 700 organ nakli uzmanının internet aracılığıyla oy kullanarak katıldığı seçimle, dünyanın en büyük ve saygın organ nakli derneği sayılan Dünya Organ Nakli Derneği'nin başkanı oldu. Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın yeni başkan seçildiği, 18-23 Ağustos tarihlerinde Hong Kong'da gerçekleştirilen 26'ncı Dünya Organ Nakli Kongresi'nde açıklandı.
4 YIL BAŞKANLIK YAPACAK
Prof. Dr. Haberal, derneğin 2016-18 döneminde önce seçilmiş başkanlık yaptıktan sonra, 2018-2020'de de Dünya Organ Nakli Derneği Başkanlığı'nı sürdürecek. Prof. Dr. Haberal, başkanlığının açıklandığı Hong Kong'daki toplantıda duygularını şöyle aktardı:
“Konusunda dünyanın en büyük ve en saygın kuruluşu olan, yarım yüzyıllık Dünya Organ Nakli Derneği'ne başkan seçilmemi, başta ülkemin kurucusu ve milletimin çağdaş bilgilerle yetişmesini sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyum. Bu nedenle önce Atatürk'e minnet ve şükran duygularımı bildiriyorum. Ayrıca benim için gurur verici kararlarıyla dünyanın bu uzak köşesinde bana, özellikle büyük özlemini duyduğumuz milletim güzel bir haber gönderme olanağı sağlayan dünyadaki tüm meslektaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi bildiriyorum.”
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