O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

mehmet haberal'a büyük onur: 105 ülkenin oylarıyla seçildi

MEHMET HABERAL'A BÜYÜK ONUR: 105 ÜLKENİN OYLARIYLA SEÇİLDİ

Yaptığı böbrek ve karaciğer nakilleriyle uluslararası tıp dünyasının tanınan ismi Genel Cerrah Prof. Dr. Mehmet Haberal, 105 ülkenin uzmanlarının oylarıyla Dünya Organ Nakli Derneği başkanlığına seçildi.

Tarih : 23 Ağustos 2016, 09:43
Puan Ver : Mehmet Haberal'a Büyük Onur: 105 Ülkenin Oylarıyla Seçildi(0/10)


Bundan 41 yıl önce, 1975'te Türkiye'de ilk kez canlı vericiden böbrek, 1978'de de yine ilk kez kadavradan böbrek naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Haberal, 105 ülkeden, 6 bin 700 organ nakli uzmanının internet aracılığıyla oy kullanarak katıldığı seçimle, dünyanın en büyük ve saygın organ nakli derneği sayılan Dünya Organ Nakli Derneği'nin başkanı oldu. Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın yeni başkan seçildiği, 18-23 Ağustos tarihlerinde Hong Kong'da gerçekleştirilen 26'ncı Dünya Organ Nakli Kongresi'nde açıklandı.



4 YIL BAŞKANLIK YAPACAK



Prof. Dr. Haberal, derneğin 2016-18 döneminde önce seçilmiş başkanlık yaptıktan sonra, 2018-2020'de de Dünya Organ Nakli Derneği Başkanlığı'nı sürdürecek. Prof. Dr. Haberal, başkanlığının açıklandığı Hong Kong'daki toplantıda duygularını şöyle aktardı:



“Konusunda dünyanın en büyük ve en saygın kuruluşu olan, yarım yüzyıllık Dünya Organ Nakli Derneği'ne başkan seçilmemi, başta ülkemin kurucusu ve milletimin çağdaş bilgilerle yetişmesini sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyum. Bu nedenle önce Atatürk'e minnet ve şükran duygularımı bildiriyorum. Ayrıca benim için gurur verici kararlarıyla dünyanın bu uzak köşesinde bana, özellikle büyük özlemini duyduğumuz milletim güzel bir haber gönderme olanağı sağlayan dünyadaki tüm meslektaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi bildiriyorum.”








Etiketler: Mehmet  Haberal  A  Büyük  Onur  105  Ülkenin  Oylarıyla  Seçildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER