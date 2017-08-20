Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!

Mehmet Günsür Fi'deki Ateşli Sahneleri Hakkında İlk Kez Konuştu: Eşim Kıskanmaz

MEHMET GÜNSÜR Fİ'DEKİ ATEŞLİ SAHNELERİ HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU: EŞİM KISKANMAZ

Yakışıklı oyuncu Mehmet Günsür, Fi'de Serenay Sarıkaya ile ateşli sahneleri hakkında ilk kez konuştu. Günsür eşinin bu sahneleri kıskanmadığını söyledi.

Tarih : 20 Ağustos 2017, 12:00
Puan Ver : Mehmet Günsür Fi'deki Ateşli Sahneleri Hakkında İlk Kez Konuştu: Eşim Kıskanmaz(6/10)2

Fi'nin yakışıklı oyuncus Mehmet Günsür, Serenay Sarıkaya'nın ile yer aldığı ateşli sahneleri İtalyan eşinin kıskanmadığını söyledi.

"EŞİM SERENAY'A BENZİYOR"

2006'da İtalyan yönetmen Katerina Mongio ile evlenen Mehmet Günsür, "Eşiniz sizi kıskanıyor mu?" sorusuna "Hayır. Tam tersine Serenay'a bayılıyor. Hatta bir filminde oynatmak istiyor. Ayrıca Katerina, dizi ve filmlerdeki o sahnelerinin gerçek olmadığını iyi bilir. Öpüşmeme, sevişmeme karışmaz" yanıtını verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Mehmet  Günsür  Fi  Deki  Ateşli  Sahneleri  Hakkında  İlk  Kez  Konuştu  Eşim  
Kıskanmaz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER