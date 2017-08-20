Yakışıklı oyuncu Mehmet Günsür, Fi'de Serenay Sarıkaya ile ateşli sahneleri hakkında ilk kez konuştu. Günsür eşinin bu sahneleri kıskanmadığını söyledi.

Fi'nin yakışıklı oyuncus Mehmet Günsür, Serenay Sarıkaya'nın ile yer aldığı ateşli sahneleri İtalyan eşinin kıskanmadığını söyledi.

"EŞİM SERENAY'A BENZİYOR"

2006'da İtalyan yönetmen Katerina Mongio ile evlenen Mehmet Günsür, "Eşiniz sizi kıskanıyor mu?" sorusuna "Hayır. Tam tersine Serenay'a bayılıyor. Hatta bir filminde oynatmak istiyor. Ayrıca Katerina, dizi ve filmlerdeki o sahnelerinin gerçek olmadığını iyi bilir. Öpüşmeme, sevişmeme karışmaz" yanıtını verdi.

Kaynak: haberinburada