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mehmet ekici'den flaş açıklamalar

MEHMET EKİCİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Ara transfer döneminin olay adamı Mehmet Ekici isyan ettii.

Tarih : 01 Şubat 2017, 09:17
Puan Ver : Mehmet Ekici'den Flaş Açıklamalar(8/10)6


Trabzonspor Yönetimi bana Fenerbahçe ile anlaşmamı söyledi, öyle yaptım.



Beni kendileri yönlendirdi. Sonra da Beşiktaş'a yollamaya çalıştılar.



Ama ben Fener'e söz verdim.



Fenerbahçe'ye transferi sezon sonuna kalan Mehmet Ekici, bu süreçte yaşadıkları nedeniyle yakın çevresine dert yandı.



Yıldız futbolcunun, ilk olarak Galatasaray ve Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini söyleyerek, "Aklımda Fenerbahçe yoktu.



 



kaynak:sabah






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