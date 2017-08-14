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MEHMET DİŞLİ'NİN AVUKATI VATANDAŞLARA GERİ ZEKALI DEDİ, MAHKEME SALONU KARIŞTI


Mehmet Dişli'nin Avukatı Vatandaşlara Geri Zekalı Dedi, Mahkeme Salonu Karıştı
Tarih : 14 Ağustos 2017, 14:10
Puan Ver : Mehmet Dişli'nin Avukatı Vatandaşlara Geri Zekalı Dedi, Mahkeme Salonu Karıştı(5/10)1

Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, kritik isimlerden, AK Parti Sakarya Milletvekili Şaban Dişli'nin kardeşi Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Dairesi eski Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli'nin savunması tamamlandı.

KAMERA KAYITLARINI KABUL ETTİ

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen davaya Mehmet Dişli'nin geçen hafta yarıda kalan çapraz sorgusuyla devam edildi. Sanık Dişli'ye Akıncı Üssü'ndeki kamera kayıtlarından görüntüleri izlettirildi. Dişli, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul etti ve koridorda telefonla konuşmasına ilişkin kayıtların, Genelkurmay Başkanlığı karargahıyla görüşmelerine dair olduğunu iddia etti.

SAVUNMA SIRASINDA GERGİN ANLAR

Avukat ve sanıkların sorularının ardından Dişli'nin avukatı savunma yaptı. Savunma sırasında zaman zaman bekleyerek, konuşan avukata müşteki avukatlarının bulunduğu bölümden 'Yalan bulamıyor' denilerek, laf atıldı. Bu duruma sinirlenen avukat, 'Kim o geri zekalı?' dedi. Bu söze, şehit yakınları ve gazilerin oturduğu bölümden yoğun tepkiler yükseldi. Müşteki avukatlarının da tartışmaya katılması üzerine sanık ve müşteki avukatları bir süre karşılıklı atıştı. Tartışma, Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın araya girmesiyle son buldu. Duruşma, sanık Muzaffer Düzenli'nin savunmasıyla devam etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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