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Mehmet Demirkol'dan Arda yorumu: Büyük bir başarı

MEHMET DEMİRKOL'DAN ARDA YORUMU: BÜYÜK BİR BAŞARI

Milli futbolcu Arda Turan'ın, Medipol Başakşehir'e transfer olmasının ardından yorumcu Mehmet Demirkol, "Çok büyük bir başarı, Başakşehir'i tebrik etmek lazım" dedi.

Tarih : 13 Ocak 2018, 20:10
Puan Ver : Mehmet Demirkol'dan Arda Yorumu: Büyük Bir Başarı(8/10)4

Yorumcu Mehmet Demirkol, Arda Turan'ın Medipol Başakşehir'e transferi konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Başakşehir açısından başarılı bir transfer olduğunu dile getiren Demirkol, yüksek maliyetin nasıl karşılandığı konusunda kamuoyunun kafasındaki soru işaretlerinin kaldırılması gerektiğine dikkat çekti.

İŞTE DEMİRKOL'UN DEĞERLENDİRMELERİ:

"Çok büyük bir başarı Başakşehir açısında tebrik etmek lazım. Arda son dönem krizleriyle hatırlanıyor ama daha öncesini unutmamak lazım. Arda Turan, Atletico Madrid 10 numarası olmuş, şampiyon olmuş, Şampiyonlar Ligi finali oynamış, Kral Kupası'nı kazanmış ve birçok başarı göstermiş bir oyuncu. Barcelona'ya acayip bir paraya transfer oldu."

"Bir dünya yıldızı sonuç itibariyle. Bu açıdan bakıldığında büyük başarı. Yüksek maliyeti nasıl karşılandı, Başakşehir bunu anlatacaktır. Arda Fatih Terim'in Galatasaray'dan 1905 lira alması gibi 2014 lira mı aldı, nasıl oldu. Yoksa sponsorlar yüksek maliyetlerin tamamını karşıladı mı, bu sponsorlar kimler? Bunların anlatılması lazım, kamuoyunun kafasındaki soru işaretlerinin giderilmesi lazım. Bunlar yapılacaktır.

TERİM İLE ARASINDAKİ SORUN GALATASARAY MENFAATLERİNİN ÖNÜNE GEÇTİ"

"Galatasaray açısından da bakmak lazım transfere. Arda defalarca Türkiye'de sadece Galatasaray'da oynayacğaını söylemişti. Fatih Terim öncesi Galatasaray'la ciddi bir noktaya da gelindi bildiğim kadarıyla. Fatih hoca da, Arda da Galatasaray'ı her şeyin üzerinde tutan iki isim. Ama aralarındaki sorun Galatasaray'ın üzerine çıkmış duruyor. Bugüne kadar söylediklerinden biraz geri adım atmış gibi duruyorlar. Aralarındaki sorun Galatasaray menfaatlerinin önüne geçti. Bunu da hatırlatmak lazım."

"Futbol açısından bakıldığında, Arda daha az baskının olduğu yerde ama şampiyonluk adayı bir kulüpte, sevdiği hocayla iyi bir sistemin içinde hızlı bir şekilde geri dönebilir. Mantıklı duruyor. İngiltere'de, İtalya'da büyük kulüplerin Arda'yı istediği de konuşuluyordu. Arda neden Başakşehir'i tercih etti herhalde önümüzdeki günlerde açıklanır"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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