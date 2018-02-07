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Mehmet Demirkol: Jeremain Lens, Beşiktaş'ın Karavana Transferi

MEHMET DEMİRKOL: JEREMAİN LENS, BEŞİKTAŞ'IN KARAVANA TRANSFERİ

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Beşiktaşlı Lens'le ilgili "Şu ana kadarki durumuyla karavana transfer. Vasat bile değil, eksi yani." dedi.

Tarih : 07 Şubat 2018, 16:30
Puan Ver : Mehmet Demirkol: Jeremain Lens, Beşiktaş'ın Karavana Transferi(8/10)4

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Jeremanin Lens, forma şansı bulduğu maçlardaki performansıyla hayal kırıklığına neden oldu.

NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Şenol Güneş'in Hollandalı futbolcuyu istememesine rağmen transfer edildiğini söyledi. Aykut Kocaman'ın da Lens'i istemediğini söyleyen Demirkol, 30 yaşındaki yıldızı sadece Beşiktaş yönetiminin istediğini ifade etti.

"VASAT BİLE DEĞİL, EKSİ"

Lens'in performansıyla ilgili de konuşan Demirkol, "Şu ana kadarki durumuyla karavana transfer. Vasat bile değil, eksi yani. Babel ve Quaresma'ya yedek olabilecek bile bir performansı yok. Rakibine psikolojik üstünlük kurmak için transfer edilmiş olabilir" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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