MEHMET DEMİRKOL: HAKAN ÇALHANOĞLU, BELHANDA'YI KESEMEZ
Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Hakan Çalhanoğlu hakkında "Gelirse Belhanda'yı kesemez." dedi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in istediği oyuncular arasında yer alan Hakan Çalhanoğlu ile ilgili Mehmet Demirkol, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
NTV spor yorumcusu Demirkol'un açıklamaları şöyle;
"BELHANDA'YI KESEMEZ"
"Ben Hakan Çalhanoğlu'nun Türkiye Ligi'nde oynayabileceğini düşünmüyorum. Fatih Terim'in farklı düşünceleri vardır ama Milli Takım'da hiçbir şey alamadık ondan neredeyse. Umarım yanılıyorumdur çünkü çok yüksek bir potansiyel. Belhanda'yı kesemez bence. Belhanda'yı Sneijder'le kıyaslayınca ya da 8 numara olarak değerlendirince yetersiz ama iç sahada oynadığı 10 numarada iş yapıyor. Yani o oyuna uygun. Hakan Çalhanoğlu'nun neye uygun olduğuna benim futbol bilgim yetmiyor. Hiçbir yerde olmuyor, Milan denedi olmadı. Bir tek Almanya'da oluyor."
Kaynak: haberinburada
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