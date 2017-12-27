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Mehmet Demirkol: Hakan Çalhanoğlu, Belhanda'yı Kesemez

MEHMET DEMİRKOL: HAKAN ÇALHANOĞLU, BELHANDA'YI KESEMEZ

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Hakan Çalhanoğlu hakkında "Gelirse Belhanda'yı kesemez." dedi.

Tarih : 27 Aralık 2017, 21:50
Puan Ver : Mehmet Demirkol: Hakan Çalhanoğlu, Belhanda'yı Kesemez(9/10)5

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in istediği oyuncular arasında yer alan Hakan Çalhanoğlu ile ilgili Mehmet Demirkol, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

NTV spor yorumcusu Demirkol'un açıklamaları şöyle;

"BELHANDA'YI KESEMEZ"

"Ben Hakan Çalhanoğlu'nun Türkiye Ligi'nde oynayabileceğini düşünmüyorum. Fatih Terim'in farklı düşünceleri vardır ama Milli Takım'da hiçbir şey alamadık ondan neredeyse. Umarım yanılıyorumdur çünkü çok yüksek bir potansiyel. Belhanda'yı kesemez bence. Belhanda'yı Sneijder'le kıyaslayınca ya da 8 numara olarak değerlendirince yetersiz ama iç sahada oynadığı 10 numarada iş yapıyor. Yani o oyuna uygun. Hakan Çalhanoğlu'nun neye uygun olduğuna benim futbol bilgim yetmiyor. Hiçbir yerde olmuyor, Milan denedi olmadı. Bir tek Almanya'da oluyor."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Mehmet  Demirkol  Hakan  Çalhanoğlu  Belhanda    Kesemez    haber

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