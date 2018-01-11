Arda Turan'ın Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olmasını hayatın doğal akışına aykırı olarak değerlendiren Mehmet Demirkol, yıldız futbolcu ile Manchester United'ın da ilgilendiğini dile getirdi.

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Fanatik'te yaptığı açıklamalarda Arda Turan transferine değindi. Demirkol, Arda'nın Başakşehir'e transferini "Hayatın doğal akışına aykırı" şeklinde yorumlarken milli futbolcuyla Manchester United'ın da ilgilendiğini söyledi.

"MANCHESTER UNITED'IN ARDA TURAN İLE İLGİLENDİĞİNİ BİLİYORUM"

İşte Demirkol'un açıklamalarından öne çıkanlar;

"Manchester United'ın Arda Turan ile ilgilendiğini biliyorum. Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olmak hayatın doğal akışına aykırı. Arda Turan transferi de bu yüzden bir yatırım gibi. Başakşehir yöneticileri, herhalde kulübü uzun vadede satmayı düşünüyor. Fenerbahçe son 6 haftada 3 mağlubiyet almış olsaydı Fenerbahçe transfer yapardı. İyi sonuçlarla yukarıda bitirince transfer yapılacağını zannetmiyorum."

Kaynak: haberinburada