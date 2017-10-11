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Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, TFF Başkanı Olsun

MEHMET DEMİRKOL: BEŞİKTAŞLI ATİBA, TFF BAŞKANI OLSUN

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, yabancı sınırıyla ilgili açıklamalarda bulunan Atiba'yla ilgili "Atiba TFF Başkanı olsun." çıkışını yaptı.

Tarih : 11 Ekim 2017, 17:30
Puan Ver : Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun(5/10)1

Dünya Kupası'na gitme şansını yitiren A Milli Takım'ın başarısızlığını değerlendiren Mehmet Demirkol çarpıcı yorumlarda bulundu.

"Türk futbolunu şımarık zengin çocuklarının oyuncağı olmaktan çıkarmamız lazım" diyerek TFF yönetimini eleştiren NTV Spor yorumcusu Demirkol, "Bu bir iş. Bu işi yapabilecek olanlar gelsin. İyi sosyologlar, iyi pazarlamacılar, iyi ekonomistler, dünyayı tanıyan eski futbolcularımız olacak. Bir ekip kurmamız lazım. Bir futbol direktöründen bahsetmiyorum. Bir direksiyondan bahsediyorum" dedi.

"ATIBA TFF BAŞKANI OLSUN"

Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ın Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba'nın yabancı sınırıyla ilgili yaptığı açıklamayla ilgili ise "Atiba federasyon başkanı olsun" çıkışında bulundu.

ATIBA NELER DEMİŞTİ?

Atiba yabancı sınırıyla ilgili şöyle konuştu;

"Yabancı oyuncuların sayısından bahsederken o yabancıların niteliği de çok önemli. Ama temel mesele, oyuncular nasıl yetişiyor, hangi koşullarda eğitiliyorlar, altyapı sistemleri nasıl çalışıyor."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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