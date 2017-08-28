MEHMET DEMİRKOL: AYKUT KOCAMAN İNGİLTERE'DE SORU ALMASA ADAMI KESERLER
NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.
Demirkol, Aykut Kocaman'ı eleştirirken Vardar maçı sonrasında soru almadan basın toplantısından çıkmasını hedef aldı.
Demirkol'un açıklamalarından bazıları şu şekilde:
"Fenerbahçe dün kazandı. Ama 3 haftanın en kötü oyununu dün oynadığı. Peki pozisyon penaltı mı? Ne önemi var asıl faul başka yerde... Fenerbahçe'nin başında olmak ne demek bilmiyorlar... Fenerbahçe'nin tenik direktörü olmak bazı kesimler için Türkiye'nin Başbakanı olmak gibidir.
"ŞUNU İNGİLTERE'DE YAPSA ADAMI YATIRIP KESERLER"
Vardar maçı sonrası çıkıp 'Benim söyleyecek bir şeyim yok' demesi skandal. Şu yaptığını İngiltere'de yapsa adamı yatırıp keserler! İspanya'da yapsan çalıştırmazlar bir daha...
Fenerbahçeliler 'Olmuyor' diyor. Bunu Kaptan'ın (Aykut Kocaman) çıkıp bir şeyler demesi lazım. Gemi batıyor, kaptan açıklama yapmıyor."
Kaynak: haberinburada
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