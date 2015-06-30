MEHMET BARANSU İÇİN BİR TUTUKLAMA TALEBİ DAHA
Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu'nun, Roboski'de 34 sivilin bombardıman sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili haberleri nedeniyle tutuklanması talep edildi.
Mehmet Baransu, 2011 yılında Roboski'de 34 sivilin TSK 'ya ait savaş uçaklarınca bombalanarak hayatını kaybetmesine ilişkin yaptığı haberleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Devletin güvenliği ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" ve "Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme" suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Mehmet Baransu Balyoz soruşturması sırasında yaptığı haberlerde “devletin gizli belgelerini temin, ifşa” gibi gerekçelerle halen Silivri Cezaevi 'nde tutuklu bulunuyor.
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