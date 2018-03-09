MEHMET ASLANTUĞ VE ARZUM ONAN'IN OĞLUNUN BOYU, ANNE-BABASINI GEÇTİ
Magazin camiasında örnek çiftler arasında gösterilen ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu Can, koca delikanlı oldu.
Başrolleri Mehmet Aslantuğ, Fikret Kuşkan, Yurdaer Okur, Nefise Karatay, Alperen Duymaz ve Burcu Özberk'in paylaştığı "Direniş Karatay" filminin galası KTO Konya Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde İstinye Park'ta gerçekleşti.
EKİP TAM KADRO KATILDI
Kösedağ Savaşı ve döneme damgasını vuran, son Selçuklu kahramanı olarak adlandırılan devlet adamı Emir Celaleddin Karatay'ın hayatından bir kesitin beyazperdeye uyarlandığı filmin galasına ekip tam kadro katıldı.
ÜNLÜ ÇİFTİN OĞLU KOCA DELİKANLI OLDU
Mehmet Aslantuğ geceye eşi Arzum Onan ve oğlu Can ile katıldı.
Kaynak: haberinburada
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