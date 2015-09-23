

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Karabük Gençlik Kolları üyelerine yaptığı konuşmada "Bizim hasmımız falan yok. Düşmanımız falan da yok. Varsa elimizden geldiği kadar onların da kalbini kazanmaya gayret edeceğiz. Kimseye, siyasi partilere, şu gruba, bu gruba atfen olumsuz ifadeleri kullanmak Ak Parti'ye ve Ak Partililere yakışmaz" dedi.1 Kasım seçimlerinde memleketi Karabük'ten 1'nci sıra milletvekili adayı olan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, 2'nci sıra adayı Burhanettin Uysal ile birlikte Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı. Konuşma yapmak için kürsüye çıkan Şahin, salondaki Gençlik Kolları üyelerinin, 'Vur vur inlesin paralel dinlesin' sloganı üzerine gençlere seslenerek, şöyle dedi:







"Gençler; Bizim hasmımız falan yok. Bizim hasımlarımız Türkiye'nin çözemediği sorunlarıdır. Onları çözmek için mücadele edeceğiz. Düşmanımız falan da yok. Varsa elimizden geldiği kadar onların da kalbini kazanmaya gayret edeceğiz. Çünkü biz muhabbet elleriyiz, muhabbet elleri olmak durumundayız. O bakımdan kimseye, siyasi partilere, şu gruba, bu gruba atfen olumsuz ifadeleri kullanmak Ak Parti'ye ve Ak Partililere yakışmaz. Biz örnek insanlar olmak zorundayız. Her bakımdan örnek insanlar olacağız. Çünkü, 'Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim' buyuran sevgili Peygamberimizin ümmetiyiz biz. O, kendisine düşmanca davrananlara bile asla beddua etmemiştir, sadece onların iyiliğini istemiştir. O bakımdan biz Ak Partililer olarak bu ahlaki meziyetimizi siyaset yaparken de ortaya koymak durumundayız."







'YENİDEN ÖZÜMÜZE DÖNÜYORUZ'







Tek başına iktidarken, tek başına iktidarı kaybetmiş olmak ve oy oranının yüzde 41'lere düşmesinin kendileri tarafından analiz edilmesi, incelenmesi gereken bir husus olduğunu ve bunu yaptıklarını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:







"Ben seçim sonuçlarında geçmişte bize oy vermiş ama 7 Haziran'da oy vermemiş seçmenlerimizin, kardeşlerimizin bize bir mesaj verdiğini düşünüyorum. 'Siz yola çıkarken ne söylemişseniz onları bir kez daha gönlünüzde ve kafanızda şöyle bir değerlendirin' dedi. Ne demiştik yola çıkarken? 'Biz devlet adına, millet nezdinde siyaset yapmak için yola çıkan bir parti olmayacağız' dedik. 'Millet adına devlet nezdinde siyaset yapmak için yola çıkıyoruz' dedik. 'Biz hep sizin dilinizle konuşacağız ve asla size sırtımızı dönmeyeceğiz' dedik. Milletle paylaştığımız bu ilkelerimizi, değerlerimizi iktidarımız döneminde büyük ölçüde hayata geçirmeyi başardık. Son seçimde 7 Haziran'da herhalde bu sözlerimizde bir gevşeme tespit etmiş olmalı ki bazı seçmenlerimiz, bize bir hatırlatma görevinde bulundu sandıkta. İşte biz de şimdi yeniden özümüze dönüyoruz. Yeniden yola çıkarken milletle paylaştığımız değerlerimize dönüyoruz. İlk günkü aşkla yeniden 'Bismillah' diyoruz."







"TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BİR SORUNUMUZ OLABİLİR Mİ?"







Muhalefetin koalisyon için Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilemeyeceğini şart koştuğunu hatırlatan Şahin, "Yahu hangi Ak Partili bu Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili değişiklik önerisi ortaya koymuştur? Türkiye devleti bir Cumhuriyettir. Bizim Türkiye Cumhuriyeti ile bir sorunumuz olabilir mi? Biz bunu hakaret sayarız. Cumhuriyetin temel nitelikleri, demokrasi, laiklik ve sosyal hukuk devleti olma ilkeleridir. Bizim bu ilkelerle herhangi bir sorunumuz yok. Türkiye'nin bayrağı ay yıldızlı bayraktır. Başkenti Ankara'dır. Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür" dedi.