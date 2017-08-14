MEHMET ALİ ERBİL'İN KIZI YASMİN ERBİL'E EVLİLİK TEKLİFİ YAĞIYOR
Paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, "Evde kalmayacağıma eminim. Sosyal medyadan birçok evlilik teklifi alıyorum." dedi.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ile çok konuşuluyor. Yasmin Erbil, verdiği ilk röportajında adeta özgüven patlaması yaşadı.
ÖZGÜVEN PATLAMASI YAŞADI
Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından sıkça söz ettiren Yasmin Erbil, Habertürk Gazetesi'ne verdiği bir röportajda, yaptığı açıklamalar ile adeta özgüven patlaması yaşadı.
BABASININ TORPİLİNİ İSTEMEDİ
Babası Mehmet Ali Erbil'in kendisine" yapımcılarla tanıştırayım seni" dediğini, ama kendisinin yetenekli olduğuna inandığını ve böyle bir torpile gerek duymadığının altını çizdi.
"ÇOK GÜZEL OLDUĞUMU SÖYLÜYOR"
Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflara da değinen Yasmin Erbil, babasından sık sık uyarı aldığını belirterek, "Çok güzel olduğumu ve bunu herkese göstermemem gerektiğini söylüyor" şeklinde konuştu.
"EVDE KALMAYACAĞIMA EMİNİM"
Yasmin Erbil, "Sosyal medyadan bir çok evlilik teklifi alıyorum evde kalmayacağıma emin olup gülüp geçiyorum" açıklamalarında bulundu.
Yasmin Erbil'in paylaştığı karelerden bazıları;
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar