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Mehmet Ali Erbil'in Kızı Yasmin Erbil'e Evlilik Teklifi Yağıyor

MEHMET ALİ ERBİL'İN KIZI YASMİN ERBİL'E EVLİLİK TEKLİFİ YAĞIYOR

Paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, "Evde kalmayacağıma eminim. Sosyal medyadan birçok evlilik teklifi alıyorum." dedi.

Tarih : 14 Ağustos 2017, 10:40
Puan Ver : Mehmet Ali Erbil'in Kızı Yasmin Erbil'e Evlilik Teklifi Yağıyor(6/10)2

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ile çok konuşuluyor. Yasmin Erbil, verdiği ilk röportajında adeta özgüven patlaması yaşadı.

ÖZGÜVEN PATLAMASI YAŞADI

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından sıkça söz ettiren Yasmin Erbil, Habertürk Gazetesi'ne verdiği bir röportajda, yaptığı açıklamalar ile adeta özgüven patlaması yaşadı.

BABASININ TORPİLİNİ İSTEMEDİ

Babası Mehmet Ali Erbil'in kendisine" yapımcılarla tanıştırayım seni" dediğini, ama kendisinin yetenekli olduğuna inandığını ve böyle bir torpile gerek duymadığının altını çizdi.

"ÇOK GÜZEL OLDUĞUMU SÖYLÜYOR"

Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflara da değinen Yasmin Erbil, babasından sık sık uyarı aldığını belirterek, "Çok güzel olduğumu ve bunu herkese göstermemem gerektiğini söylüyor" şeklinde konuştu.

"EVDE KALMAYACAĞIMA EMİNİM"

Yasmin Erbil, "Sosyal medyadan bir çok evlilik teklifi alıyorum evde kalmayacağıma emin olup gülüp geçiyorum" açıklamalarında bulundu.

Yasmin Erbil'in paylaştığı karelerden bazıları;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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