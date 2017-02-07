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mehmet ali erbil, kanal d'ye transfer oldu

MEHMET ALİ ERBİL, KANAL D'YE TRANSFER OLDU

"Fikret Ercan ve Ertuğrul Özkök ödülleri kafalarına göre veriyorlar" diyerek bu güne kadar aldığı Altın Kelebek ödüllerini geri vereceğini söyleyen Mehmet Ali Erbil, Kanal D'ye transfer oldu.

Tarih : 07 Şubat 2017, 12:21
Puan Ver : Mehmet Ali Erbil, Kanal D'ye Transfer Oldu(10/10)11


Mehmet Ali Erbil, Show TV'de ekranlarında sunduğu Çarkıfelek'le, Altın Kelebek ödülü verilmeyince sert dille eleştirdiği Doğan Grubu'na transfer oldu. Erbil, bir ekran klasiği olan Çarkıfelek'i bundan böyle Kanal D'de yapacak.

 



 



kaynak:sözcü








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