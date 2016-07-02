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mehmet ali erbil dava açıyor

MEHMET ALİ ERBİL DAVA AÇIYOR

Mehmet Ali Erbil kendi adına açılan bir Twitter hesabı için dava açmaya hazırlanıyor

Tarih : 02 Temmuz 2016, 12:28
Puan Ver : Mehmet Ali Erbil Dava Açıyor(7/10)8


Ünlü sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil, kendi adına açılan "@Malierbil_" hesabı için mahkemeye gidiyor.



Bu hesaptan yapılan paylaşımların kendisine mâl edildiğini belirten Erbil'in, "Bazı futbolculara ve yöneticilere hakaret ediliyor. Bu hesaptan yapılan açıklamaların kesinlikle benimle alakası yoktur" dediği öğrenildi.







Etiketler: Mehmet  Ali  Erbil  Dava  Açıyor    haber

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