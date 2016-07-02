Mehmet Ali Erbil kendi adına açılan bir Twitter hesabı için dava açmaya hazırlanıyor



Ünlü sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil, kendi adına açılan "@Malierbil_" hesabı için mahkemeye gidiyor.



Bu hesaptan yapılan paylaşımların kendisine mâl edildiğini belirten Erbil'in, "Bazı futbolculara ve yöneticilere hakaret ediliyor. Bu hesaptan yapılan açıklamaların kesinlikle benimle alakası yoktur" dediği öğrenildi.