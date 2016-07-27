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mehmet akif alakurt oyunculuğu bıraktı!

MEHMET AKİF ALAKURT OYUNCULUĞU BIRAKTI!

Cansu Dere ile başrolü paylaştığı 'Sıla' dizisiyle dikkati çeken, daha sonra 'Adanalı' ve 'Fatih' dizilerinde de rol alan Mehmet Akif Alakurt, herkesi şaşırtan bir karar aldı.

Tarih : 27 Temmuz 2016, 17:05
Puan Ver : Mehmet Akif Alakurt Oyunculuğu Bıraktı!(6/10)3


Yüksek bütçeli 'Fatih' dizisinin reytinglere kurban gitmesinin ardından kayıplara karışan Mehmet Akif Alakurt'un, oyunculuğu bıraktığı ortaya çıktı.



Uçankuş'un haberine göre; Brezilya'dan bir çiftlik alıp oraya yerleşen yakışıklı oyuncu, hayatında yeni bir sayfa açtı.



Doğayla başbaşa olan, kurt köpekleriyle vakit geçiren Alakurt'un, yeni bir aşka da yelken açtığı öğrenildi.



"NE SORACAKSANIZ SORUN AMA..."



Alakurt, yeni yaşamıyla ilgili, "İş sormayın bana. Ne soracaksanız sorun. Gelin oturun ama iş, proje, dizi, film yok. Benden uzak. Oyunculuk mesleğini bıraktım. Oynadığım karakterler de meslekle beraber ekranda kaldı benim için" ifadelerini kullandı.








Etiketler: Mehmet  Akif  Alakurt  Oyunculuğu  Bıraktı    haber

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