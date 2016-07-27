Cansu Dere ile başrolü paylaştığı 'Sıla' dizisiyle dikkati çeken, daha sonra 'Adanalı' ve 'Fatih' dizilerinde de rol alan Mehmet Akif Alakurt, herkesi şaşırtan bir karar aldı.



Yüksek bütçeli 'Fatih' dizisinin reytinglere kurban gitmesinin ardından kayıplara karışan Mehmet Akif Alakurt'un, oyunculuğu bıraktığı ortaya çıktı.







Uçankuş'un haberine göre; Brezilya'dan bir çiftlik alıp oraya yerleşen yakışıklı oyuncu, hayatında yeni bir sayfa açtı.







Doğayla başbaşa olan, kurt köpekleriyle vakit geçiren Alakurt'un, yeni bir aşka da yelken açtığı öğrenildi.







"NE SORACAKSANIZ SORUN AMA..."







Alakurt, yeni yaşamıyla ilgili, "İş sormayın bana. Ne soracaksanız sorun. Gelin oturun ama iş, proje, dizi, film yok. Benden uzak. Oyunculuk mesleğini bıraktım. Oynadığım karakterler de meslekle beraber ekranda kaldı benim için" ifadelerini kullandı.