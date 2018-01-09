MEHMET AĞAR: ARDA, TERİM VARSA GELMEM DEMEDİ
Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Arda Turan'la yaptığı görüşmenin ardından "Arda futbolu Galatasaray'da bırakacaktır. 'Terim varsa ben yokum' gibi bir ifadesi olmadı." dedi.
Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Barcelona forması giyen ve Medipol Başakşehir'e transfer olması gündemde olan Arda Turan'la ilgili bilinmeyenleri anlattı.
Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programına telefonla bağlanan Mehmet Ağar şunları söyledi:
"ARDA FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKACAKTIR"
"Arda bizim bir evladımız. Galatasaray'da altyapıdan yetişmiş, hepimizin gözü gibi koruması gereken bir adam. Bir moral bozukluğu olabilir dedim. Bir evlat gibi severim. Bize jestler yapan bir çocuktur. Acaba orda ne yapıyorsun, nasıl oynamıyorsun diye sordum. 4 kilo verdim, gittim adam almıyor beni. Oynamam da lazım. Sana bir tavsiyem var. Gönlüm Galatasaray'da oynamandır. Arda futbolu Galatasaray'da bırakacaktır. Öyle de olacaktır. Burada başka görevler üstlenecektir."
"GALATASARAY ARDA'YI KUCAKLAMALIDIR"
"Büyük camialara transfer olanların, ileri yaşamlarında ne tür sıkıntılara girdiğini biliyoruz. İsim verip kimseyi rencide etmek istemiyorum. Yanlış tercihleri ömür boyur karşılarına çıktı.Bunu izah ettim. Onu anlattım. Gayet tatlı bir konuşma geçti. Galatasaray, Arda'yı kucaklamalıdır."
"ARDA TERBİYESİZ DEĞİLDİR"
" Fatih Terim varsa ben gelmem, gibi bir lafı yok. Öyle şey olur mu? Arda, terbiyesiz değildir. Öyle bir lafı olsa, yakışık almayacağını kendisine ifade ederim."
Kaynak: haberinburada
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