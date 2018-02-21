'MEHMED BİR CİHAN FATİHİ' DİZİSİNİN İKİNCİ FRAGMANI YAYINLANDI
Fatih Sultan Mehmet'in hayatını konu alan Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin ikinci fragmanı yayınlandı. Fragmanda Çetin Tekindor ve Gürkan Uygun da görünüyor.
Kanal D'nin büyük bir merakla beklenen yeni dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Daha önce ocak ayında ekrana geleceği açıklanan Mehmet Bir Cihan Fatihi dizisi ne zaman başlayacak sorusu fragmanın ardından sorulmaya başlandı. Kanal D'nin resmi sitesine baktığımız zaman Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin henüz başlama tarihinin belli olmadığını görüyoruz. Fragmanın ardından Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin yakın zamanda ekrana gelmesi bekleniyor.
BAŞROL OYUNCUSU DEĞİŞTİ
Kenan İmirzalıoğlu'nun partnerinin kim olacağı merak konusu olmuştu. Selin Demiratar ile anlaşan ekip daha sonra ünlü oyuncuyla yollarını ayırmıştı. Selin Demiratar'ın yerine ise Fi dizisinden de tanıdığımız bir isim kadroya dahil oldu. Kenan İmirzalıoğlu ile Büşra Develi, Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde başrol oynayacak.
Kaynak: haberinburada
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