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MEHDİ EKER'DEN FLAŞ REFERANDUM TAHMİNİ


MEHDİ EKER'DEN FLAŞ REFERANDUM TAHMİNİ
Tarih : 07 Mart 2017, 17:17
Puan Ver : Mehdi Eker'den Flaş Referandum Tahmini(7/10)8


Habertürk canlı yayınına katılan Mehdi Eker, referandum sürecine ve Almanya'nın Türk bakanlara yönelik iptal kararlarını değerlendirdi. Aslen Diyarbakırlı olan Mehdi Eker, şöyle konuştu:



DOĞU İLLERDEN YÜKSEK OY GELECEK



"Doğu illerinden hiç olmadığı kadar yüksek oy gelecek. Doğu'da da Güneydoğu'da da bunun işaretleri var."



"ALMANYA HAYIRCIYIM DEDİ"



Almanya'nın bakanlara uyguladığı siyasi engellemeleri değerlendiren Mehdi Eker, Almanya'nın taraf olduğunu açık bir şekilde "hayırcıyım" dediğini söyledi. Almanya'da 1,4 milyon seçmen var. Bir kısmı Alman pasaportu taşıyor, aynı zamanda Alman vatandaşı. Ama bunlar seçimlerde oy kullanma hakkına sahip. 7 Haziran'da yüzde 30'lar mertebesindeydi, 37-38 gibi. 1 Kasım'da bu 45-46'lara çıktı. Burada Türkiye'deki gelişmelere ilgi duyan vatandaşlarımız var. Dolayısıyla bunların haklarının elinden alınmasına yol açacak bir süreç o artık iyice faşizmin gümbür gümbür ayak sesleri olur.



 



kaynak:sabah








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