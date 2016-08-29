MEGASTAR TARKAN ESKİ AŞKI BİLGE ÖZTÜRK İLE EŞİNİ TANIŞTIRDI!
Mayıs ayında hayatını Pınar Dilek'le birleştiren Tarkan, nikah şahidi oldu. Düğüne eşiyle katılan Megastar, gece boyunca yerinde durmadı.
Davetliler arasında Tarkan'ın 7 yıl aşk yaşadıktan sonra 2008'de ayrıldığı Bilge Öztürk de vardı. Tarkan eşi ile eski sevgilisini tanıştırdı.
Bilge'ye "Darısı başına" dedi. Bilge de "Seni ve eşini görmek güze sizi kutlarım" diye cevap verdi.
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