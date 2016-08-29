

Davetliler arasında Tarkan'ın 7 yıl aşk yaşadıktan sonra 2008'de ayrıldığı Bilge Öztürk de vardı. Tarkan eşi ile eski sevgilisini tanıştırdı.



Bilge'ye "Darısı başına" dedi. Bilge de "Seni ve eşini görmek güze sizi kutlarım" diye cevap verdi.