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megastar tarkan baba mı oluyor

MEGASTAR TARKAN BABA MI OLUYOR

Megastar Tarkan baba mı oluyor ve Pınar Dilek ile evlilik sözleşmesi mi imzaladılar işte detaylar haberimizde.

Tarih : 04 Mayıs 2016, 15:09
Puan Ver : Megastar Tarkan Baba Mı Oluyor(10/10)12


Ünlü sanatçı Tarkan uzun süredir birlikte olduğu gurbetçi sevgilisi Pınar Dilek ile aile arasında geçtiğimiz cuma günü düzenlenen sade bir törenle evlendi.



Ünlü çift hakkında çıkan ilk dedikodu Pınar Dilek'in hamile olduğu için düğün tarihinin öne çekilmesiydi. Tarkan bu iddialara hemen yanıt vererek açıklık getirdi:

Tarkan: 'Ülke gündemi üzücü. Bu gündemde sessizce nikah yaptık. Düğün 6 Mayıs'ta Köln'de olacak eşim de henüz hamile değil'








Etiketler: Megastar  Tarkan  Baba    Oluyor    haber

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