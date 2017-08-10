Harbiye Açıkhava'da verdiği konserlerden 5 milyon TL kazanan Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu'na 800 bin TL'ye Range Rover marka cip hediye etti

Tarkan, geçen yıl Mayıs ayında nikah masasına oturduğu eşi Pınar Tevetoğlu için kesenin ağzını açtı.

800 BİN TL DEĞERİNDE CİP HEDİYE ETTİ

Harbiye Açıkhava'da verdiği 7 konserden 5 milyon TL kazanan Megastar Tarkan, eşine 800 bin TL değerinde Range Rover marka cip hediye etti.

DAHA ÖNCEDEN EŞİNE 200 BİN TL'LİK TEKTAŞ ALDI

Ailesine ve sevdiklerine karşı bonkörlüğüyle bilinen Megastar, eşine daha önce 200 bin TL'lik tektaş takmıştı.

7 KONSERDEN 5 MİLYON TL GELİR ELDE ETTİ

Sahnelerin en çok kazanan ismi olan Tarkan, Harbiye Açıkhava'da 7 konser vermiş, 5 milyon TL gelir elde etmişti.

Kaynak: haberinburada