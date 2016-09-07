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megane sedan türkiye'de üretilecek

MEGANE SEDAN TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK

Oyak Renault, 200 milyon euro yatırımla Megane Sedan modelini Türkiye'de üretecek.

Tarih : 07 Eylül 2016, 16:09
Puan Ver : Megane Sedan Türkiye'de Üretilecek(5/10)5


Renault, Megane'ın yeni modelini Türkiye'de üretecek.



Fransız Renault'nun Türkiye'deki iştiraki Oyak Renault'nun Genel Müdürü Tunç Başeğmez, 200 milyon euro yatırımla Megane Sedan modelini Türkiye'de üretmeye başlayacaklarını söyledi.



Başeğmez, üretimin yüzde 80'inin ihracata yönelik olacağını söyledi.








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