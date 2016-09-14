

Renault Mais Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aybar Renault'nun ocak-ağustos itibarıyla 64 bin 618 satışla binek otomobil lideri konumunda bulunduğunu, binek ve hafif ticari araç toplam pazarında ise 72 bin 520 satışla pazar payında 1.3 puan artış kaydettiğini söyledi.







Bu yıl Renault ve Dacia markalarının pazar payını artırmasındaki en önemli etkenin pazara sundukları yeni modeller olduğuna dikkati çeken Aybar, “Renault markasının yeni D sedan modeli Talisman, ardından C segmentinde yeni tasarımıyla Megane Hatchback modellerinin Türkiye'de tanıtımını gerçekleştirdik. Yılın son çeyreğinde ise Yeni Koleos ve Clio'nun makyajlanan yeni versiyonunu müşterilerimizle buluşturuyor olacağız. Diğer taraftan Bursa'da üretilen yeni Megane Sedan, önümüzdeki ay görkemli bir biçimde Türkiye pazarında yerini almış olacak. Dacia ise yıl sonunda pazara sunacağımız Duster EDC otomatik vites versiyonuyla daha da güçlenecek” dedi.