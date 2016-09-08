Beşiktaş Gaziantepspor'u Tek Golle Yıktı
Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti

megane sedan 200 milyon euro yatırımla geri döndü

MEGANE SEDAN 200 MİLYON EURO YATIRIMLA GERİ DÖNDÜ

Oyak Renault, 7 yıl önce üretimini durdurduğu Megane sedanı Bursa'da yeniden üretmeye başladı.

Tarih : 08 Eylül 2016, 09:23
Puan Ver : Megane Sedan 200 Milyon Euro Yatırımla Geri Döndü(7/10)9


Kompakt sedan sınıfında yer alan ‘Fluence' modelinin yerine üretime başlanan Megane sedan için 200 milyon Euro yatırım yapıldı. Bursa fabrikasında dün banttan inen model, Türkiye'den 20 ülkeye ihraç edilecek.  Yeni sedan, İtalya, İrlanda, Romanya, Çek Cumhuriyeti, İsrail gibi ülkelere Bursa'dan gönderilecek. Avustralya, şirketin en yeni ihracat pazarı unvanını alacak.



700 YENİ İSTİHDAM



Yeni model ekim ayından itibaren Türkiye'de satışa sunulacak. Megane sedanın Bursa fabrikasındaki banttan indirilme töreninde konuşan Oyak Genel Müdürü Savaş Erdem, yeni model yatırımı nedeniyle fabrikada 700 kişilik ek istihdam sağlandığını söyledi. Erdem “Yeni Megane sedan, tüm dünyaya Oyak Renault'dan üretilecek. Hedeflenen toplam üretim miktarımız 500 bin adet. Ürettiğimiz araçların yüzde 80'ini ihraç ediyoruz. Diğer tüm ürünlerimizde olduğu gibi, Yeni Megane sedanın da motor, vites kutusu ve yürüyen aksamları fabrikamız hatlarında üretiliyor” dedi.








Etiketler: Megane  Sedan  200  Milyon  Euro  Yatırımla  Geri  Döndü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER