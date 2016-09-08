

Kompakt sedan sınıfında yer alan ‘Fluence' modelinin yerine üretime başlanan Megane sedan için 200 milyon Euro yatırım yapıldı. Bursa fabrikasında dün banttan inen model, Türkiye'den 20 ülkeye ihraç edilecek. Yeni sedan, İtalya, İrlanda, Romanya, Çek Cumhuriyeti, İsrail gibi ülkelere Bursa'dan gönderilecek. Avustralya, şirketin en yeni ihracat pazarı unvanını alacak.



700 YENİ İSTİHDAM



Yeni model ekim ayından itibaren Türkiye'de satışa sunulacak. Megane sedanın Bursa fabrikasındaki banttan indirilme töreninde konuşan Oyak Genel Müdürü Savaş Erdem, yeni model yatırımı nedeniyle fabrikada 700 kişilik ek istihdam sağlandığını söyledi. Erdem “Yeni Megane sedan, tüm dünyaya Oyak Renault'dan üretilecek. Hedeflenen toplam üretim miktarımız 500 bin adet. Ürettiğimiz araçların yüzde 80'ini ihraç ediyoruz. Diğer tüm ürünlerimizde olduğu gibi, Yeni Megane sedanın da motor, vites kutusu ve yürüyen aksamları fabrikamız hatlarında üretiliyor” dedi.