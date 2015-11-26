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mega ulaşım projeleri hükümet programında

MEGA ULAŞIM PROJELERİ HÜKÜMET PROGRAMINDA

Başbakan Ahmet Davutoğlu 64. hükümetin programını açıklandı. Programda başta İstanbul'da olmak üzere mega ulaşım projeleri dikkat çekti.İşte 64. hükümet programında olan büyük ulaştırma projeleri:

Tarih : 26 Kasım 2015, 09:21
Puan Ver : Mega Ulaşım Projeleri Hükümet Programında(9/10)6


MEGA ULAŞIM PROJELERİ HAYATA GEÇECEK

 

"İstanbul Boğazı'nın altından iki defa tünel yapmak yerine dünyada bir ilk olmak üzere tek geçişte tek tünel halindeki karayolu ve metro geçişlerini kapsayan 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli'ni tasarlandı."

 

"Günde 6,5 milyon vatandaşın kullanacağı toplam 9 farklı raylı sistem birbirine bağlayacak, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin trafiğine nefes aldıracak projenin YİD modeli ile yapımına başlanacak."

 

KANAL İSTANBUL PROJESİ DEVAM EDECEK

 

"2011'de duyurulan Kanal İstanbul Projesi'nin çalışmalarına devam ediliyor."

 

"Ankara ve İstanbul arasını 1,5 saate indirecek yüksek hızlı tren projesi, YİD modeliyle, etaplar halinde gerçekleştirmek üzere proje çalışmaları başlatıldı."

 

ŞEHİR İÇİ PROJELER TAMAMLANACAK

 

"Başta İstanbul olmak üzere raylı sistem yatırımlarına hızla devam edeceğiz. Ankara'da Tandoğan-Keçiören, AKM-Gar-Kızılay, İstanbul'da Levent-Hisarüstü, Üsküdar-Ümraniye-Dudullu, Kartal-Kaynarca, kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey, Bakırköy-Kirazlı, Kaynarca-Sabiha Gökçen, Marmaray Raylı Sistem Projelerini, Antalya havalimanı-expo, projelerini tamamlanacak."








Etiketler: Mega  Ulaşım  Projeleri  Hükümet  Programında    haber

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