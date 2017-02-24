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medyatik diyetler hayatınızı karartabilir!

MEDYATİK DİYETLER HAYATINIZI KARARTABİLİR!

"Yanlış beslenme alışkanlıkları enerji alımını artıran nedenlerdendir"

Tarih : 24 Şubat 2017, 17:30
Puan Ver : Medyatik Diyetler Hayatınızı Karartabilir!(5/10)3


Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nevin Şanlıer, bilinçsizce yapılan diyetlerin sağlık sorunlarına yol açabildiğini belirterek, uygulanacak diyetlerin ve beslenme programlarının parmak izi gibi kişiye özel olması gerektiğini söyledi.



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Şanlıer, şişmanlık durumunda genetik faktörler kadar çevresel faktörlerin de etkili olduğuna dikkati çekerek, "Alınan enerji, harcanan enerjiden fazla olunca şişmanlıyoruz. Aşırı yeme, tüketilen yiyecek ve içeceklerin porsiyonlarının büyümesinin yanında öğün atlama, hızlı yeme gibi yanlış beslenme alışkanlıkları enerji alımını artıran nedenlerdendir. Enerji harcamasının azlığı ise pek çok işin çalışma koşullarından kaynaklı özellikle masa başı şeklinde olması, ulaşım koşullarının değişmesi, şehirleşmenin artmasıyla birlikte fiziksel aktivitenin azalarak hareketsiz yaşam tarzının artmasından kaynaklanmaktadır" dedi.



MEDYATİK DİYETLERE DİKKAT! 



Şanlıer, medyatik diyetlerin aslında birçok sorunu beraberinde getirdiğine dikkati çekerek, "Bu gibi diyetlerle yağ dokusu kaybı yerine kas kaybı gerçekleşmekte, böylece istenilenin aksine vücut suyu azalırken vücut yağ yüzdesi artmaktadır. Ancak bu zayıflama yöntemleri toplumumuz tarafından çok çabuk benimsenebilmekte ve pek çok bireyin sağlık sorunları yaşamasına neden olmaktadır" dedi.


Prof. Dr. Şanlıer zayıflamak amacıyla doğru olduğuna inanılan yanlışları ise şöyle sıraladı: "Çok kısa sürede hızlı bir şekilde ağırlık kaybına neden olan çok düşük enerjili diğer bir adıyla şok diyetler uygulamak. Bireye özgü olmayan dergi, internet ve gazetelerde yayınlanan diyet programlarına itibar etmek. Tek tip diyetleri yapmak. Ağırlık kaybı yerine vücutta su kaybına neden olan idrar söktürücü ot ve çay kullanmak. Zayıflattığı ileri sürülen fakat pek çok olumsuz yan etkisi olan ilaç kullanmak. Akupunkturla birlikte açlık diyetleri yapmak. Kan grubu diyetlerini uygulamak. Moda diyetler başlığı altında uygulanan protein ağırlıklı beslenme tarzını benimsemek.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Medyatik  Diyetler  Hayatınızı  Karartabilir    haber

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