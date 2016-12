Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği Geleneksel Medya Oscarları Ödülleri Töreni, Ankara Rixos Otel'de yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve pek çok tanınmış ismin yer aldığı törende medya ödülleri sahiplerine ulaştı.







Ödülleri takdim etmek üzere kürsüye gelen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş “Burada ödül alacak olan bütün arkadaşlarımıza, bütün değerli kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Hepsini tebrik ediyorum. ‘Emekler var olsun' diyorum” ifadelerini kullandı.



Programın açılışında konuşma yapan Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Başkanı Deniz Koca “Derneğimiz 38 yıllık bir dernek. 37 yıldır radyo televizyon gazeteciğinin gelişmesi, meslektaşlarımızın ekonomik ve özlük haklarının korunması kapsamında ciddi çalışmalar yapan bir dernek. Belki de yüzde ellisini kadınların oluşturduğu tek sivil toplum kuruluşu. Yani kadın eli değmiş bir dernektir” diye konuştu.







En İyi Tartışma Programı Ödülünü “Enine Boyuna” programının yapımcısı ve sunucusu Ece Üner, Yargıtay 1. Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in elinden aldı. Ece Üner, “Napolyonun bir sözü var, ‘İnsanlar her şeyi konuşabiliyorsa her şeyin de üstesinden gelebilirler.' Her şeyi konuşabildiğimiz bir program ödül alabiliyorsa biz hala her şeyin üstesinden gelebiliriz demektir” ifadelerini kaydetti.







“DİRİLİŞTEN REPLİKLER KULLANIYORUM”







Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncularına ve dizinin senaristi Mehmet Bozdağ'a En İyi Dizi Ödülünü takdim eden Kurtulmuş, “Bazen siyasi konuşmaların içerisinde Diriliş'ten bazı replikleri kullanıyorum” şeklinde konuştu. En İyi Medyatik Programı Ödülüne layık görülen Müge Anlı da ödülünü Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un elinden aldı. En İyi Yarışma Programı sunucusu seçilen İlker Ayrık ödülünü Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ım elinden aldı.







1970'lerden bu güne kadar tüm görüntülerin arşivlendiği internet sitesinin açılışını Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Banali Yıldırım ile beraber gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, En İyi Erkek Oyuncu Ödülüne layık görülen Oktay Kaynarca'ya ödülünü takdim etti. En iyi Sabah Programı ödülünü alan İrfan Değirmenci de ödülünü MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'dan aldı. En iyi Radyo Yapımcısı seçilen Ayhan Sicim ödülünü CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in elinden aldı. En İyi Spor Programı ödülünü alan Ertem Şener “Beyaz Futbol”un sinema filminin çekileceğini söyledi.







En iyi yarışma programı ödülüne layık görülen İlker Ayrık, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Çok teşekkür ediyorum beni bu ödüle layık gören herkese. Bu kadar çok hanımefendinin çalıştığı bir dernekten ‘Ben Bilmem Eşim Bilir' adlı bir programla ödül almaktan dolayı çok mutluyum” şeklinde konuştu. Ödül programının ardından açıklamalarda bulunan “Tatlı Sert” programının sunucusu Müge Anlı, ise “Radyo Televizyon Gazetecileri Derneğine çok teşekkür ediyorum. Ekibime ve korkmayan ve susmayan tüm izleyicilerime teşekkür ediyorum. Onlar adaletin aydınlatılmasında büyük rol oynuyor. Herkes için aldım bu ödülü” diyerek duygularını paylaştı.