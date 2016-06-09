MEDVEDEV'DEN ŞOK İTİRAF: BİZDE PARA KALMADI!
Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'in, kendisinden para isteyen emekli kadına "Bizde para kalmadı, hoşçakal" dediği video Rus sosyal medyasını salladı.
Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Kırım ziyareti sırasında kendisinden para isteyen emekli bir kadına, "Bizde para kalmadı, hoşçakal" dedi. Medvedev'in bu yanıtı Rusya'da sosyal medyanın da gündemine oturdu. Medvedev'in videosunu kısa bir süre içinde 3,5 milyondan fazla kişi izledi.
CNBC'nin haberine göre, emekli kadın Medvedev'e, kendilerine Rus hükümeti tarafından her ay verilen 8000 Rus Rublesi yani 125 dolarlık emekli maaşının yaşam standartlarının çok altında olduğunu söyledi. Medvedev ise bunun üzerine "Rusya'nın kasasında para kalmadı" dedi.
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