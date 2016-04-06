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medvedev, erivan ve bakü'yü ziyaret edecek

MEDVEDEV, ERİVAN VE BAKÜ'YÜ ZİYARET EDECEK

Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitry Medvedev, iki ülke arasında yaşanan gerginlik sonrası çözüm çabaları çerçevesinde Erivan ve Bakü'yü ziyaret edecek.

Tarih : 06 Nisan 2016, 15:40
Puan Ver : Medvedev, Erivan Ve Bakü'yü Ziyaret Edecek(9/10)11


Rusya Başbakanı Basın Danışmanı Natalya Timakova, Medvedev'in, Karabağ gerilimi yaşanmadan önce açıklanan Erivan'a resmi ziyaretinin 7 Nisan'da gerçekleşeceğini açıkladı.



DHA'nın haberine göre Timakova, Başbakan Medvedev'in Erivan'dan sonra 8 Nisan'da ise Azerbaycan'a gideceğini belirtti.



Medvedev'in Erivan'a ziyaretinin tarihi 24 Mart'ta Karabağ gerilimi yaşanmadan önce açıklanmıştı.



"ATEŞKES KARARI RUSYA'DA ALINDI" İDDİASI



Öte yandan dünkü ateşkes kararının, Azeri ve Ermeni genelkurmay başkanlarının Moskova'da gerçekleştirdiği toplantıda alındığı öne sürüldü.



Rus basınında açıklamalarına yer verilen Ermenistan Savunma Bakanı Seyran Ohanyan, "İki ülkenin genelkurmay başkanları, dün Moskova'da bir araya geldiler ve ateşkes anlaşmasına vardılar" dedi.








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