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Medipol Başakşehir'in zirve inadı sürüyor

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN ZİRVE İNADI SÜRÜYOR

Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 yendi.

Tarih : 03 Mart 2018, 18:20
Puan Ver : Medipol Başakşehir'in Zirve İnadı Sürüyor(9/10)5

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir, taraftarı önünde Göztepe'yi konuk etti. Medipol Başakşehir, 90 dakika sonunda Göztepe'yi 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Alexandru Epureanu ve 81. dakikada Mevlüt Erdinç kaydetti.

BAŞAKŞEHİR PUANINI 50 YAPTI

Bu galibiyetin ardından Medipol Başakşehir ligde puanını 50'ye çıkarırken, Göztepe 36 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de gelecek hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Göztepe ise gelecek hafta ligde sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

ARDA TURAN ÜST ÜSTE 2 MAÇI KAÇIRDI

Göztepe'yi konuk eden Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Arda Turan maç kadrosunda yer almadı. Geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında da kadroda yer almayan Arda, üst üste ikinci maçını kaçırdı.

ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU

Karşılaşma öncesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerlerimiz unutulmadı. Şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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