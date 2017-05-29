Şampiyonluk yarışını 33. haftaya kadar sürdüren turuncu-lacivertliler, ikinci sırada tamamlamayı daha önce garantilediği Süper Lig'de tarihinin en başarılı sezonunu geçiriyor. Medipol Başakşehir, ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme şansını da yakaladı.



Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını 33. haftaya kadar sürdüren Medipol Başakşehir, ikinci sırada tamamlamayı daha önce garantilediği ligde tarihinin en başarılı sezonunu geçiriyor.







Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor ile 31 Mayıs Çarşamba günü finalde mücadele edecek turuncu-lacivertliler, lig ikinciliğiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele etme şansını da yakaladı. Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak Medipol Başakşehir, seribaşı olmadığı bu turu geçtiği takdirde play-off'a yükselecek. Turuncu-lacivertli ekip, play-off turunda eşleşeceği rakibi de geçmesi durumunda ise grup aşamasına kalacak.







kaynak:sabah